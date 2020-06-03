Мишустин обсудил меры борьбы с COVID-19 c премьером Южной Кореи

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с южнокорейским коллегой Чон Се Гюном. Об этом в среду, 3 июня, сообщила пресс-служба российского кабмина.

«Главы правительств обсудили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и предпринимаемые правительствами России и Республики Корея действия по преодолению последствий пандемии для экономик двух стран», — говорится в сообщении. Стороны договорились нарастить сотрудничество в области здравоохранения и обмена накопленным опытом по противодействию распространению коронавируса.

Также Мишустин и Чон Се Гюн позитивно оценили взаимодействие в связи с организацией авиарейсов для доставки на родину граждан двух стран. В ходе разговора политики выразили заинтересованность в активизации торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, в том числе в области энергетики и транспортной инфраструктуры.

Особое внимание стороны уделили перспективам реализации трехсторонних экономических проектов с участием России, Республики Корея и КНДР.

В середине мая представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ён Тхэ Хо заявил о безопасности переболевших коронавирусной инфекцией и вновь сдавших положительный тест на COVID-19.