Песков назвал компьютерную игру с Гитлером в Москве пропагандой нацизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 3 июня, назвал игру Strategic Mind: Blitzkrieg, в промо ролике которой лидер нацистской Германии Адольф Гитлер проводит военный парад на Красной площади, недопустимой пропагандой нацизма.

«Здесь можно выразить только крайнее сожаление в связи с тем, что такая игра доступна на территории нашей страны. И доступна тем более сейчас, в год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Потому что, конечно, эта игра, с нашей точки зрения, это не что иное, как просто пропаганда нацизма, что недопустимо», ― сообщил он журналистам.

Также Песков выразил надежду на то, что будут приняты соответствующие ситуации меры российскими компетентными ведомствами.

Ранее в этот день Генпрокуратура России потребовала удалить из Сети тизеры игры Strategic Mind: Blitzkrieg.

На прошлой неделе стало известно, что украинские разработчики компьютерных игр Starni Games создали стратегию Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой есть сюжет с победой Гитлера в битве за Москву и парадом фашистов на Красной площади.

По словам разработчиков, они захотели рассказать альтернативную историю войны, в которой немецкое командование показано «чуть более успешным и дальновидным».

Блогер, переводчик и кинокритик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, назвал появление такого сценария игры нормальным явлением для Украины. Вместе с тем он напомнил, что игры в основном популярны у молодежи и такие сюжеты могут привести к появлению у них «крайне странных идей».