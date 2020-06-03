Песков указал на позицию России по неприменению ядерного оружия первой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в среду, 3 июня, разъяснил суть указа главы государства о стратегии России в сфере ядерного сдерживания.

Он отметил, что данный документ российские власти решили впервые сделать публичным. И в этом проекте нет пассажа о том, что Россия будет применять ядерное оружие против тех, кто будет участвовать в системе ПРО в Европе.

«Там существует четкая формулировка, которая описывает причины, которые могут привести к использованию ядерного оружия. Всё четко прописано. Элементы этой стратегии неоднократно публиковались и ранее. В настоящий момент просто целостный документ опубликован, где четко указывается, что может вынудить РФ использовать ядерное оружие», — рассказал журналистам Песков.

Он подчеркнул, что, согласно основам государственной политики, Россия не может и не будет инициатором применения ядерного оружия.

Накануне президент России Владимир Путин утвердил основы стратегии России в области ядерного сдерживания. В документе, состоящем из четырех разделов, подробно расписаны условия применения РФ ядерного оружия и задачи госорганов и организаций.

В свою очередь, Китай поддержал Россию в ее усилиях по ядерному сдерживанию. Глава МИД КНР Чжао Лицзянь заверил, что Пекин готов работать с Москвой в вопросе поддержания стабильности в мире.