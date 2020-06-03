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Популярный автобусный маршрут в Саратове приостановил работу

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В среду, 3 июня, в Саратове не вышли на линию автобусы 53-го маршрута. Поступившую от местных жителей информацию подтвердили в пресс-службе мэрии. Причиной сбоя стали финансовые проблемы перевозчика.

«Автобусы приобретались по договорам лизинга. У предприятия (ОАО «Автокомбинат-2») лизинговые платежи достаточно большие, и пассажиропоток в связи с санэпидситуацией снизился, соответственно снизилась и прибыль. Возникли проблемы с оплатой лизинговых платежей, в связи с чем подвижной состав не вышел на линию», — пояснили в администрации.

Как отмечает ИА «Взгляд-инфо», 53-й — один из самых востребованных маршрутов в Саратове, он связывает Заводской и Ленинский районы. Татьяна Плющева, пресс-секретарь мэра Михаила Исаева, подчеркнула, что перевозчик прорабатывает механизм выхода из сложной ситуации.

Предприятия автопрома РФ в 2020 году на 100% будут загружены производством общественного транспорта, в частности, автобусов разного класса. Об этом 3 мая сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Объем опережающих госзакупок автомобилей в мае-июле составит 33,5 тыс. машин.

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