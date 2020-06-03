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Сервис для проверки права на получение субсидий запустили в Удмуртии

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Предприятиям Удмуртии предоставили возможность в автоматическом режиме узнавать, попали ли они в список имеющих право на получение субсидий от государства. Сервис запущен на сайте налоговой службы.

По словам главы УФНС по Удмуртии Юрия Горюнова, для проверки необходимо ввести ИНН компании, после чего система сообщит, включен ли заявитель в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, в перечень пострадавших отраслей, нет ли у него долгов по налогам и взносам и не находится ли компания в процессе ликвидации. Соблюдение остальных условий получения субсидий проверят уже после подачи заявления.

Как сказал Горюнов, чьи слова приводит ИА «Сусанин», в региональную налоговую службу поступило 18,665 тыс. заявлений на получение субсидий. Деньги выделили 11,618 тыс. предпринимателей и организаций. Это порядка 70% тех, кто может рассчитывать на государственную поддержку.

2 июня сообщалось, что малые и средние предприятия сейчас вправе расторгать договор аренды без возмещения убытков. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.

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