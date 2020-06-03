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Замглавы Минэкономразвития Живулина освободили от должности

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Вадима Живулина от должности заместителя министра экономического развития по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного в среду, 3 июня, на портале правовой информации.

«Освободить Живулина Вадима Александровича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в документе.

Живулин был назначен на должность в июле 2018 года, до этого он был директором департамента оценки регулирующего воздействия Министерства экономического развития.

О том, что Живулин планирует покинуть пост замглавы МЭР, 10 февраля сообщали «Ведомости».

В ведомстве он отвечал за область инвестиционной политики и предпринимательства, которую с середины февраля курирует новый замминистра Татьяна Илюшникова.

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