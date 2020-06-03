Прямой эфир

Женщина и ребенок погибли в ДТП в Приморье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пригороде Лесозаводска в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Женщина и ребенок погибли.

Авария произошла на трассе город Лесозаводск — село Лесное — село Тихменево. По предварительным данным, мужчина за рулем легкового автомобиля объезжал яму на проезжей части и выехал на полосу встречного движения. В результате машина столкнулась с большегрузом, сообщает ИА PrimaMedia.

Кузов легковушки оказался сильно искорежен. Водитель был госпитализирован, его пассажиры погибли. Тела женщины и ребенка из автомобиля извлекали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Самарской области пострадали один взрослый и двое детей. Девочка 2006 года рождения госпитализирована.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина погиб в ДТП с автобусом в Челябинской области
Виновника ДТП с пятью погибшими осудили в Ставропольском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020