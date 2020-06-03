Женщина и ребенок погибли в ДТП в Приморье

В пригороде Лесозаводска в Приморском крае легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Женщина и ребенок погибли.

Авария произошла на трассе город Лесозаводск — село Лесное — село Тихменево. По предварительным данным, мужчина за рулем легкового автомобиля объезжал яму на проезжей части и выехал на полосу встречного движения. В результате машина столкнулась с большегрузом, сообщает ИА PrimaMedia.

Кузов легковушки оказался сильно искорежен. Водитель был госпитализирован, его пассажиры погибли. Тела женщины и ребенка из автомобиля извлекали сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Самарской области пострадали один взрослый и двое детей. Девочка 2006 года рождения госпитализирована.