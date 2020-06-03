Утечка дизтоплива в Норильске не навредила подземным водоисточникам. Роспотребнадзор провёл проверку после аварии на ТЭЦ. В Норильске продолжают устранять последствия утечки дизтоплива. 20 тыс. т солярки уже отравили местную реку. Площадь загрязнения может достигать 10 га. В регионе введен режим ЧС, возбуждено уголовное дело.