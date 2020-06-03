Мужчина погиб при наезде поезда в Хабаровске

Электропоезд сбил мужчину в Кировском районе Хабаровска. От полученных травм местный житель скончался на месте.

По данным правоохранительных органов, машинист поезда увидел лежащего на железнодорожном полотне мужчину на улице Тихоокеанской. Сотрудник применил экстренное торможение и подал звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина 1960 года рождения скончался на месте. Об этом пишет ИА AmurMedia.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства наезда.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае грузовой поезд сбил мужчину на велосипеде. Погибший был в наушниках.