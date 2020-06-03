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Instagram счел аккаунт воронежского губернатора фейковым

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев завел официальный аккаунт в Instagram. Через несколько часов соцсеть заблокировала страницу из-за анонимной жалобы, сообщило правительство региона.

Автор жалобы заявил, что владелец страницы выдает себя за другого человека, говорится в сообщении.

«Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но ее автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займет время», — сообщили в администрации области.

Страница в Instagram стала третьим официальным представительством Гусева в соцсетях — он также зарегистрирован в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Ее не успели верифицировать как официальную, так как это достаточно длительный процесс.

В мае Instagram пометил публикацию бразильского президента Жаира Болсонару о снижении смертности в штате Сеара на фоне пандемии коронавируса как фейковую новость. Позже независимое новостное агенство указало на ошибочность опубликованной главой государства статистики, отметив, что в ней числились также скончавшиеся от СПИДа и рака.

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