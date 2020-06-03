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Дерматолог рассказала о правилах ухода за кожей после обработки антисептиком

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Фото: TASS/URA.RU/Natalia Chernokhatova
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Частое мытье рук, применение антисептиков и ношение одноразовых перчаток ухудшает состояние кожи рук. Чтобы избежать вредного воздействия химических средств, надо следовать нескольким правилам, рассказала Пятому каналу дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова.

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По ее словам, использовать антисептики в домашних условиях нет необходимости. Помыть руки дома можно и мылом с растительными экстрактами, полезными для кожи.

«К ним относятся экстракт алоэ, масло ши, олива и так далее. Такие очищающие средства вполне себе могут справиться с бытовыми загрязнениями и обезопасить вас от заражения болезнетворными микроорганизмами, которыми может быть обсеменена кожа рук вследствие контакта с окружающей средой», — объяснила она.

Руки надо постоянно увлажнять, используя кремы после каждого мытья, добавила Байрамукова. Особенно эффективны ночные кремы с содержанием воска. После их нанесения специалист рекомендует надевать специальные перчатки для усиления воздействия.

Как добавила врач, после каждого контакта с поверхностью во время нахождения на улице надо использовать санитарные антисептики. После применения средства следует держать руки в покое, чтобы оно подсохло.

Попадание антисептика в желудочно-кишечный тракт вместе с едой безопасно и не грозит отравлением, однако удовольствие может быть испорчено.

Для проведения SPA-процедуры дома можно нанести любой жирный питательный крем под резиновые перчатки и 1–2 минуты прогреть руки феном. Эффект паровой бани обеспечит глубокое увлажнение кожи, рассказала Байрамукова.

В конце мая врач и телеведущий Евгений Комаровский продемонстрировал, какую ошибку люди часто совершают при мытье и дезинфекции рук. Нужно качественно обрабатывать кисти, отметил он.

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