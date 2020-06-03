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Дорогу в районе Ловозера перекрыли в Мурманской области

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В Мурманской области из-за паводка перекрыли дорогу в районе Ловозера. Движение ограничено в сторону Геофизической станции.

Как сообщает Мурманскавтодор, со 2 июня с 15:30 перекрыто движение на участке км 2 — км 3 + 443. Причиной стала сложная паводковая ситуация, пишет ИА «Би-порт».

По данным агентства, ранее по той же причине было ограничено движение на участке трассы «Лотта» и на Восточно-объездной дороге в областном центре.

В понедельник, 1 июня, в результате паводка в Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола. 30 мая насыпь опоры моста подмыло из-за интенсивного таяния снега, были развернуты восстановительные работы. Однако в понедельник днем опора не выдержала, и надводная часть моста обрушилась.

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