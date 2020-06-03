Электричка сбила мужчину с дочерью на руках на станции МЖД в Подмосковье

Следственный комитет (СК) России начал расследование дела о покушении на убийство девочки на железной дороге в Подмосковье. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

3 июня около в 9:00 на станции Детская Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) мужчина 1979 года рождения, держа на руках двухлетнюю дочь, был травмирован электропоездом сообщением Фрязино–Москва. «Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, ребенок доставлен в медицинское учреждение», — цитирует агентство городских новостей «Москва» старшего помощника руководителя ведомства Елену Марковскую.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство малолетней, пишет REGNUM. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия в Ивантеевке.

27 мая сообщалось, что поездная бригада Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) спасла жизнь девушке на путях около станции Дмитров.