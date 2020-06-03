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Мотоциклист погиб в столкновении с джипом и деревом в Новороссийске

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Мотоциклист погиб в результате ДТП в Новороссийске. 18-летний бесправник не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Авария произошла на Анапском шоссе. По данным ГИБДД, молодой человек неверно выбрал безопасный боковой интервал с движущимся впереди внедорожником Toyota, столкнулся с автомобилем, затем мотоцикл отлетел в дерево. От полученных травм 18-летний мотоциклист скончался на месте. Об этом пишут «Кубанские новости».

По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции уточнили, что мотоциклист не имел водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Москве мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль такси и погиб на месте.

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