Мотоциклист погиб в столкновении с джипом и деревом в Новороссийске

Мотоциклист погиб в результате ДТП в Новороссийске. 18-летний бесправник не справился с управлением и допустил столкновение с деревом.

Авария произошла на Анапском шоссе. По данным ГИБДД, молодой человек неверно выбрал безопасный боковой интервал с движущимся впереди внедорожником Toyota, столкнулся с автомобилем, затем мотоцикл отлетел в дерево. От полученных травм 18-летний мотоциклист скончался на месте. Об этом пишут «Кубанские новости».

По факту ДТП проводится проверка. В Госавтоинспекции уточнили, что мотоциклист не имел водительских прав.

Ранее сообщалось, что в Москве мотоциклист на большой скорости врезался в автомобиль такси и погиб на месте.