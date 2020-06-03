Прямой эфир

Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

0
Фото: РИА Новости
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Ее парламент в среду, 3 июня, принял соответствующий закон.

Борьба c суффиксами: почему в Таджикистане запретили русские фамилии
В Душанбе говорят о возрождении национальных традиций

Решение было поддержано практически единогласно. Лишь один из парламентариев воздержался от голосования.

Законопроект, вносящий изменения в ст. 10 конституции республики, был ранее внесен в парламент главой ЛНР Леонидом Пасечником, пишет ТАСС.

Согласно тексту действующей указанной статьи, государственными языками в республике являются русский и украинский. При этом в документе указывается, что делопроизводство органов государственной власти и муниципалитетов ведется исключительно на русском.

2 июня старший советник посольства России в Сирии Эльдар Курбанов отметил возросший интерес к изучению русского языка в республике. По его словам, количество школьников в стране, выбравших русский язык как второй иностранный, достигло 20 тыс.

29 мая стало известно, что в Латвии русскоязычное вещание планируется остановить с 1 января 2021 года. На сегодняшний день только один телеканал ведет трансляции на русском языке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Дамаске впервые за семь лет открылся Российский центр культуры
Украинский журналист обрушился с оскорблениями на «орусевших» сограждан
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020