Парламент ЛНР сделал русский единственным государственным языком

Русский язык официально признан единственным государственным в самопровозглашенной Луганской Народной Республике (ЛНР). Ее парламент в среду, 3 июня, принял соответствующий закон.

Решение было поддержано практически единогласно. Лишь один из парламентариев воздержался от голосования.

Законопроект, вносящий изменения в ст. 10 конституции республики, был ранее внесен в парламент главой ЛНР Леонидом Пасечником, пишет ТАСС.

Согласно тексту действующей указанной статьи, государственными языками в республике являются русский и украинский. При этом в документе указывается, что делопроизводство органов государственной власти и муниципалитетов ведется исключительно на русском.

2 июня старший советник посольства России в Сирии Эльдар Курбанов отметил возросший интерес к изучению русского языка в республике. По его словам, количество школьников в стране, выбравших русский язык как второй иностранный, достигло 20 тыс.

29 мая стало известно, что в Латвии русскоязычное вещание планируется остановить с 1 января 2021 года. На сегодняшний день только один телеканал ведет трансляции на русском языке.