Моногород в Тверской области заключил семь соглашений с инвесторами

Моногород Кувшиново в Тверской области заключил семь соглашений с потенциальными инвесторами, которые готовы реализовать свои проекты в городе. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Компании планируют разместить свои активы в Кувшиново в том случае, если в городе создадут территорию опережающего развития (ТОР). Здесь готовы наладить производство по переработке какао-масла, какао-порошка, какао-пасты, многослойного вафельного продукта, а также построить инновационный тепличный комплекс мощностью до 14 тыс. т овощей в год, пишут «Тверские ведомости».

Наличие статуса ТОР поможет его резидентам получить различные налоговые льготы: отсутствие налога на имущество, на землю и на прибыль. Кроме того, для резидентов снижены платежи по страховым взносам с 30 до 7%.

Сейчас заявка на развитие ТОР в Кувшиново находится на рассмотрении в правительстве РФ. В подготовке необходимых для этого документов ему помогал другой моногород — Котовск (Тамбовская область). В июле 2019 года муниципалитеты заключили соглашение о менторстве.

В конце мая «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, что достижение плановых показателей по объему вложений, запуску предприятий и созданию рабочих мест в преференциальных режимах сдвигается на год. Из-за пандемии коронавируса реализация некоторых инвестиционных проектов в особых экономических зонах (ОЭЗ) и ТОР в моногородах заморожена.