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Обыски прошли в администрации Оренбурга

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Фото: 56orb.ru
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Следователи проводят обыски в мэрии Оренбурга. Об этом 3 июня сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя по взаимодействию со средствами массовой информации следственного управления СК РФ по области Радика Галимова.

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По его словам, следственные действия проходят в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. Информацию, о каком именно деле идет речь, представитель ведомства раскрывать не стал.

Ранее по данным прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и муниципального бюджетного учреждения «Центр организации дорожного движения» города. На прошлой неделе в этих организациях прошли обыски и выемка документов.

Как полагает следствие, чиновники приняли работы по муниципальному контракту по установке ограждений. Сумма контракта составляла 8,2 млн рублей.

В мае суд арестовал замгендиректора «Ленэнерго» по подозрению в мошенничестве. Алексея Горячева подозревают в хищении 131 млн рублей.

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