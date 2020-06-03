В Госдуме посчитали выгодным для Украины подать воду в Крым

Украине было бы выгодно восстановить водоснабжение в Крым, рассказал «Известиям» 3 июня депутат Госдумы от региона Андрей Козенко.

Ранее, 1 июня, бывший главa МИД Украины Павел Климкин заявил, что обсуждение украинскими политиками вопросa o поставкаx воды в Крым является концом «национальной идеи» об освобождении полуостровa.

По словам Козенко, Киеву было выгодно восстановить возобновление водоснабжения Крыма и с экономической, и с экологической точки зрения.

«В то же время подобные решения стали бы по факту признанием Крыма частью территории России, на что некоторые радикальные политические силы на Украине никак не могут пойти», — отметил парламентарий.

По его мнению, любые шаги в сторону возобновления водоснабжения радикалы могут использовать для провоцирования очередных политических протестов.

«Крымчанам же нормально живется и без днепровской воды, несмотря на то что у нас есть законное право на ее получение, которое мы, к слову, будем и дальше отстаивать», — заключил депутат от Республики Крым.

Ранее действующий министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен помогать Москве решать проблемы с обеспечением Крыма водой.

В свою очередь, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил из-за перекрытия подачи пресной воды на полуостров подготовить иск к Украине в международные инстанции.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за присоединение к России.

Северо-Крымский канал построили при СССР в 1961–1971 годах. Те объемы воды из Днепра, которые крымчане не получают уже шесть лет, теперь просто выливаются в Черное море.