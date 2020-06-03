Сотрудники Росрыболовства в Хабаровском крае получат новую технику

Амурское территориальное управление Росрыболовства в Хабаровском крае получит новую технику для работы в летний период. Сотрудники ведомства усилят работу для борьбы с браконьерами.

В регион поступит 40 легковых автомобилей «УАЗ» и «ГАЗ», 55 лодок с мотором и три катера длиной 14,5 м. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Лососевая путина в Хабаровском крае официально начнется 11 июня. В бассейне реки Амур и Амурском лимане введены дополнительные ограничения по орудиям лова и размеру сетей для представителей коренных народов и общин. С 2020 года рыбаки обязаны регистрировать каждую сеть.

Сотрудники Росрыболовства проверили взаимодействие с другими правоохранительными органами и готовы к охране рек от браконьеров.

По итогам 2019 года Хабаровский край вышел на первое место в России по раскрываемости преступлений в сфере добычи водных биологических ресурсов.