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Сотрудники Росрыболовства в Хабаровском крае получат новую технику

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Амурское территориальное управление Росрыболовства в Хабаровском крае получит новую технику для работы в летний период. Сотрудники ведомства усилят работу для борьбы с браконьерами.

В регион поступит 40 легковых автомобилей «УАЗ» и «ГАЗ», 55 лодок с мотором и три катера длиной 14,5 м. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Лососевая путина в Хабаровском крае официально начнется 11 июня. В бассейне реки Амур и Амурском лимане введены дополнительные ограничения по орудиям лова и размеру сетей для представителей коренных народов и общин. С 2020 года рыбаки обязаны регистрировать каждую сеть.

Сотрудники Росрыболовства проверили взаимодействие с другими правоохранительными органами и готовы к охране рек от браконьеров.
По итогам 2019 года Хабаровский край вышел на первое место в России по раскрываемости преступлений в сфере добычи водных биологических ресурсов.

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