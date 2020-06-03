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Границы участков для спортивного рыболовства определили в Коми

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В министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми перезаключили договоры пользования с рыболовными участками. Решение о границах участков приняли в ходе заседания комиссии, сообщает пресс-служба ведомства.

Договоры затрагивают пользование участками для промышленного, любительского и спортивного рыболовства на территории Коми. Их перезаключили в целях соответствия требованиям ст. 64 и ст. 65 Федерального закона №166, пишет ИА «Комиинформ».

В перечень для промышленного рыболовства включили 69 участков, для спортивного и любительского — 17.

Заседание комиссии состоялось под председательством первого замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Дениса Паспекова. Участие также приняли представители контрольно-надзорных ведомств.

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