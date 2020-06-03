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В Госдуме назвали профанацией пролет бомбардировщиков США над Черным морем

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Фото: Global Look Press/Airman 1st Class Jacob Skovo
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек в среду, 3 июня, назвал профанацией попытки США продемонстрировать угрозу российскому флоту боеспособностью американских бомбардировщиков.

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Издание The Drive сообщило, что стратегические бомбардировщики В-1В Lancer ВВС США во время майских полетов над акваторией Черного моря отрабатывали применение противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile, и такие возможности американских военных, по мнению авторов статьи, могут представлять серьезную проблему для российского флота.

«Мы и без этой демонстрации знали, что США обладают внушительным военным потенциалом, но, хочу заметить, в случае угрозы нашей национальной безопасности американским бомбардировщикам не помогут ни истребители сопровождения, ни противокорабельные ракеты. Мы просто не дадим им приблизиться на дистанцию пуска. Подобными наглыми выходками дрожать от страха нас не заставят», — заявил Бальбек в разговоре с «РИА Новости».

Он заверил, что американский бомбардировщик, после того как к нему приблизятся российские истребители, «может считать себя потерянным как боевая единица». Таким образом, по мнению депутата, вместо демонстрации угрозы получилась профанация.

В конце мая американские стратегические бомбардировщики В-1В впервые пролетели над Украиной. Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской отметил, что активность военных США вблизи границ России возросла.

Над Черным морем стратегические бомбардировщики сопроводили истребители из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа РФ.

При приближении российских истребителей Су-27П и Су-30СМ американские бомбардировщики повернули в сторону от российской границы, пишет «Газета.ру».

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