В Туле молодые люди в Сети пытались продать якобы картину Шишкина. За холст запросили почти 1 млн рублей. Пару «ценителей искусства» задержали полицейские. Молодые люди уверяли, что полотно им досталось от прабабушки. Эксперты подтвердили: пейзаж написан в начале XIX века. Но кисти Шишкина это полотно не принадлежит. Полиции предстоит выяснить, как на самом деле к задержанным попала картина.