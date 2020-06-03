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Более 1,9 тыс. га леса в Якутии заражено сибирским шелкопрядом

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Карантинный вредитель обнаружен в лесах вокруг Якутска. Гусеницы сибирского шелкопряда захватили территорию около 1,9 тыс. га.

Предварительная площадь распространения вредителя в Мархинском лесничестве на границе с Намским лесничеством составляет 700 га. Гусеницы повреждают даурские лиственницы, на момент осмотра объедено порядка 30% хвои. На одно дерево приходится до 70 особей шелкопряда. Об этом сообщает ИА SakhaNews.

В Шестаковском лесничестве сибирский шелкопряд выявлен на площади 1,2 тыс. га. Гусеницы объели около 45% хвои. В среднем на одно дерево приходится 120 особей шелкопряда.

Специалисты Рослесозащиты проведут мероприятия по устранению вредителей. Территории, на которых обнаружен шелкопряд, объявят очагами.

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