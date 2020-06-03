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В США начали расследование об угрозе импорта ванадия для нацбезопасности

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Фото: Depositphotos
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Министерство торговли США начало расследование по импорту ванадия из России и Китая, об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Причиной начала расследования стала петиция американских производителей этого металла, поданная в минторговли осенью 2019 года. Как они утверждают, интересы ущемляются из-за дешевизны ввозного ванадия и ограничений на экспорт из-за налогов.

«Мы проведем тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия угрозе национальной безопасности США», — отметил министр торговли США Уилбур Росс. По его словам, металл используется в национальной оборонной сфере страны и неотъемлем в аэрокосмическом применении.

Расследование ведут на основании 232-й статьи американского закона 1962 года о развитии торговли, которая дает возможность президенту США вводить или сохранять ограничения на импорт продукции из-за рубежа по соображениям национальной безопасности, отмечает «Газета.ру». Уведомительное письмо о начале расследования направили главе Пентагона Марку Эсперу.

Ванадий используют в производстве металлических сплавов и в качестве катализатора химических веществ в аэрокосмической, оборонной, энергетической и инфраструктурной сферах.

В начале апреля президент США Дональд Трамп дал свою оценку выявленным нарушениям Федерального бюро расследований по итогам проверки со стороны генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровитца.

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