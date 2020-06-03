Продажу алкоголя запретят барам площадью менее 50 кв. м в Татарстане

В Татарстане предлагают запретить продажу спиртных напитков в барах площадью менее 50 кв. м. Это необходимо для обеспечения защиты интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах. Проект поправок в Госсовет внесли депутаты Лутфулла Шафигуллин, Ринат Гайзатуллин и Марат Галеев.

Как уточняет ИА «Татар-информ», авторы инициативы предлагают ограничить продажу алкоголя в «объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, общей площадью зала обслуживания менее 50 кв. м».

Помимо защиты интересов жильцов, подобные меры помогут снизить потребление спиртного, говорится в пояснительной записке к документу.

5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольных напитков в небольших барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Речь идет о заведениях площадью менее 20 кв. м.