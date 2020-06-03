Прямой эфир

Продажу алкоголя запретят барам площадью менее 50 кв. м в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане предлагают запретить продажу спиртных напитков в барах площадью менее 50 кв. м. Это необходимо для обеспечения защиты интересов граждан, проживающих в многоквартирных домах. Проект поправок в Госсовет внесли депутаты Лутфулла Шафигуллин, Ринат Гайзатуллин и Марат Галеев.

Как уточняет ИА «Татар-информ», авторы инициативы предлагают ограничить продажу алкоголя в «объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, общей площадью зала обслуживания менее 50 кв. м».

Помимо защиты интересов жильцов, подобные меры помогут снизить потребление спиртного, говорится в пояснительной записке к документу.

5 мая в России вступил в силу закон о запрете продажи алкогольных напитков в небольших барах, расположенных на первых этажах жилых домов. Речь идет о заведениях площадью менее 20 кв. м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минпромторг назвал условие для поддержания повышения возраста продажи алкоголя
Мантуров рассчитывает на разрешение онлайн-продажи алкоголя в 2020 году

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020