Частные детсады в Благовещенске получат субсидию на создание мест

В Благовещенске определен перечень частных дошкольных учреждений образования, которые получат гранты на создание дополнительных мест для детей. Сумма финансовой поддержки составит 3,7 млн рублей.

Распределением субсидий занималось министерство образования и науки Амурской области. На поддержку могут рассчитывать организации и индивидуальные предприниматели, которые работают по программам дошкольного образования. На конкурс было подано восемь заявок, сообщает Амурская служба новостей.

По итогам конкурса субсидии получат частные детские сады «Радуга детства», «Чудо Дети» и «Мир детства». На базе учреждений будет создано 30 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет.