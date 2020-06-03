Учет поголовья и миграции диких кабанов будут вести в Нижегородской области

В Нижегородской области диких кабанов пометят бирками для учета поголовья и миграции. Об этом сообщает региональный комитет госветнадзора.

Как рассказал главный государственный ветеринарный инспектор региона Михаил Курюмов, меры направлены на профилактику африканской чумы свиней (АЧС) в дикой природе. Комплекс действий разработали сотрудники ведомства совместно с комитетом госохотнадзора, пишет ИА «НьюсНН».

Одной из основных мер станет учет поголовья и путей миграции. В этом году с помощью живоловушек организуют отлов животных. Ветеринары осмотрят их, пометят бирками, после чего выпустят животных в прежнюю среду обитания. Таким образом будет создана карта распространения и миграции кабанов.

Мероприятия стабилизируют ситуацию по АЧС в дикой природе, что, в свою очередь, поспособствует сохранению хозяйств, где содержатся домашние свиньи.

На сегодняшний день вакцины и методов лечения свиней от африканской чумы не существует.