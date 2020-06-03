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Новый спасотряд заступил на дежурство в Павловском водохранилище в Башкирии

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В Нуримановском районе Башкирии начал работу новый поисково-спасательный отряд. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Спасотряд размещен в селе Павловка. В зону его ответственности попадают территории Нуримановского, Благовещенского и Караидельского районов республики, граничащих с зоной рекреации Павловского водохранилища, пишет ИА «Башинформ».

В новом подразделении насчитывается 16 человек. Отряд оснащен патрульно-спасательным катером, судном на воздушной подушке, внедорожной техникой и аварийно-спасательными машинами различного класса.

Сейчас ведется благоустройство территории и служебных помещений, в которых будет размещаться отряд. Спасатели тем временем тренируются по месту постоянной дислокации.

Ранее сообщалось, что в районе Павловского водохранилища активно развиваются дома и базы отдыха. В них круглый год проходят разные мероприятия, в том числе массовые спортивные, а на акватории перемещается большое количество плавсредств. Поисково-спасательный отряд позволит быстро оказывать помощь тем, кому она потребуется.

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