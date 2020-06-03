Заповедник «Аркаим» закроют в день летнего солнцестояния

Администрация заповедника «Аркаим» в Челябинской области обратилась к туристам с просьбой не посещать памятник природы в день летнего солнцестояния. Закрыть заповедник решило руководство Брединского района. Это связано с неблагоприятной эпидемической ситуацией в поселке Амурский, который находится в 8 км от «Аркаима».

Кроме того, распоряжением регионального правительства остановлена до 20 июня деятельность баз отдыха, пансионатов и санаториев. Остается в силе и приказ регионального министерства культуры, в соответствии с которым «Аркаим» приостановил свою деятельность. Любые заезды в лагерь и музей считаются нелегальными, пишет сайт «Первого областного».

31 мая сообщалось, что в Челябинской области отменили обязательный двухнедельный карантин, который должны были пройти те, кто приехал в регион из Москвы и Петербурга. Решение приняли в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.