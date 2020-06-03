Работающие в селах банки могут получить господдержку. С таким предложением к правительству выступил Центробанк. Госпомощь планируется выделять на открытие и содержание офисов. В стране наблюдается снижение числа филиалов. Банки переходят на создание онлайн-каналов — их обслуживание обходится дешевле. Но пожилым людям проще прийти в отделение, чем разобраться в онлайн-сервисе. Предполагается, что банкам будут возмещать затраты в том случае, если они не окупились.