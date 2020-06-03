Последнее обновление iOS вывело из строя iPhone и iPad. Во время установки свежей версии программного обеспечения гаджеты зависли в стадии перезагрузки. У многих устройства начали быстрее разряжаться. Часть пользователей также жалуется на проблемы с загрузкой приложений из App Store. Apple устранять ошибку пока не торопится.