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Около 10 тыс. иностранцев не смогли въехать на Украину за последние шесть лет

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Фото: TASS/ZUMA
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С 2014 года почти 10 тыс. иностранных граждан не смогли въехать на территорию Украины. Об этом 2 июня сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

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«В период с 2014 по 2020 год СБУ запрещен въезд на территорию Украины 9838 иностранным гражданам, из них в 2020 году – 573», — передает «Радио Свобода».

Гражданам каких государств было отказано во въезде, не уточняется. В ведомстве также отметили, что решение о запрете в соответствии с законодательством также принимают пограничная и миграционная службы Украины.

Ранее, в январе, депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев заявил на своей странице в Facebook, что нужно запретить въезд российским артистам на Украину за то, что они выступают в Крыму.

Отношения России и Украины испортились после государственного переворота, который произошел в Киеве в начале 2014 года. В марте этого же года большинство жителей Крыма высказались на референдуме за присоединение к РФ, а на востоке Украины началась гражданская война. В свою очередь, Киев считает незаконным присоединение Крыма к России, кроме того, в Донбассе, по мнению украинских властей, есть «российский след» в виде помощи повстанцам. Все обвинения Москва на свой счет не принимает.

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