Три человека стали жертвами крушения вертолёта в Калифорнии. Гражданский Bell 206 разбился в городе Фэйрфилде. Воздушное судно задело линию электропередачи. Вертолёт упал в лесополосе, на месте крушения возник пожар. На борту находились сотрудники местной газовой компании.