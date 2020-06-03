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Двухлетний ребенок утонул в самодельном бассейне в Алтайском крае

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В Целинном районе Алтайского края в самодельном бассейне утонул двухлетний ребенок. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по краю.

По данным ведомства, трагедия произошла 1 июня в одном из сел. Малыша в возрасте 1 года и 11 месяца обнаружили без сознания в наполненном водой тракторном колесе. Ребенка госпитализировали, но спасти его не удалось. Он скончался в больнице, уточняет altapress.ru.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

На данный момент известно, что погибший ребенок воспитывался в многодетной семье, которая не состояла на учете в органах системы профилактики.

1 июня в Московской области двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома. Известно, что родители ребенка пришли вместе с ним в гости к друзьям. В какой-то момент малыш пропал. Выяснилось, что ребенок гулял по участку и упал в водоем.

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