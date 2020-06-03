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Мантуров назвал объем снижения производства и продаж машин в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Снижение объемов производства и продаж автомобилей в России по итогам 2020 года составит от 15% до 30%, такой прогноз в среду, 3 июня, дал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Говорить точно пока сложно, но мы понимаем уже примерно, как складывается ситуация, поэтому такой разброс индикаторов присутствует», — цитирует его «РИА Новости». По словам министра, принятый для отрасли объем мер поддержки в размере 25 млрд рублей существенно поддержит отрасль.

Продажи новых легковых и легких коммерческих машин в России в 2019 году по данным АЕБ снизились на 2,3%, до 1,76 млн автомобилей, производство легковых машин снизилось на 2,5% по данным Росстата, до 1,5 млн единиц, а грузовиков — на 1,1%, до 156 тыс. штук.

В апреле российский автопром столкнулся с крупнейшим месячным падением розничных продаж за всю историю статистических данных, собираемых АЕБ. Тогда падение продаж автотехники составило 72,4% — почти 39 тыс. машин.

24 апреля президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам развития автомобильной промышленности предложил ряд мер, которые должны помочь отрасли в кризисный период, связанный с пандемией коронавируса. В них вошли дополнительные госзакупки транспорта у автопроизводителей, поддержка программ льготного лизинга и автокредитования, программы Минтранса, регионов по обновлению общественного транспорта.

5 мая Мантуров сообщил, что государственная программа «Доступная аренда», направленная на поддержание спроса на автомобили, вступит в силу с июня по всей России. Ее будут реализовывать банки и лизинговые компании.

21 мая глава правительства Михаил Мишустин сообщил о выделении 25 млрд рублей на поддержку автопрома.

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