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Минюст допустил принятие решение ЕСПЧ по событиям в Южной Осетии до конца года

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Фото: ТАСС/Сергей Узаков
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может до конца 2020 года вынести решение по жалобе Грузии против России, связанной с событиями в Южной Осетии в 2008 году. Об этом в среду, 3 июня, заявил «РИА Новости» уполномоченный России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаил Гальперин.

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«В досье ЕСПЧ еще есть межгосударственные жалобы Грузии против России. По одной из них, касающейся событий 2008 года в Южной Осетии, завершены все слушания и обмен позициями. В этом году возможно вынесение ЕСПЧ итогового постановления», ― рассказал он агентству.

В 2008 году войска Грузии атаковали Южную Осетию, разрушив часть ее столицы Цхинвал. Россия, защищая жителей республики, ввела туда войска и вытеснила грузинских военных. Независимость республики признают Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

В августе 2018 года Тбилиси направил в ЕСПЧ иск к России. В нем Тбилиси выказывал недовольство действиями Москвы на якобы оккупированных территориях республики.

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