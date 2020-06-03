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Количество вылечившихся от COVID-19 в России превысило 195 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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За последние сутки в России 8972 человека вылечились от COVID-19. Таким образом, общее количество выздоровевших составляет 195 957. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Отмечается, что число выписанных за сутки пациентов второй день подряд превышает число новых выявленных случаев. Так, при 8972 выписанных зафиксировано 8536 новых случаев.

При этом в Москве число выписанных превысило число заболевших почти в два раза. За последние сутки из столичных госпиталей выписали 3,38 тыс. пациентов с диагностированным коронавирусом, а число новых случаев составило 1842.

Всего в России за все время распространения коронавируса выявлено 432 277 случаев в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов.

1 июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в стране и отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки.

30 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Он также сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. Приступить к ним планируется в ближайшие две недели. Министерство обороны отобрало 50 добровольцев из различных подразделений Вооруженных сил РФ для апробации лекарства на безопасность и эффективность.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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