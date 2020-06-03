Картину Айвазовского продали на лондонском аукционе почти за $3 млн

Одно из полотен русского художника Ивана Айвазовского продали на онлайн-торгах произведениями русской живописи, организованных аукционным домом Sotheby's. Лондоне почти за $ 3 млн, сообщается на сайте аукционного дома в среду, 3 июня.

Картина «Неаполитанский залив», написанная в 1878 году, стала топ-лотом торгов. При этом первоначальная стоимость была превышена более чем в два раза. Согласно информации на сайте аукциона, полотно было продано почти за £2,3 млн ($2,9 млн по текущему курсу), а итоговая выручка торгов составила £5,62 млн ($7,1 млн).

Еще одно произведение Айвазовского — «Проходящий корабль лунной ночью» 1868 года также была реализована со значительным превышение оценочной стоимости. Она ушла с молотка за £435 тыс. ($548 тыс.) при оценке в £150–200 тыс. ($190–250 тыс.).

9-17 июня Sotheby's проведет онлайн-аукцион «Русское декоративно-прикладное искусство», который объединит более 200 лотов, среди них предметы из серебра, подборка фарфора Императорского фарфорового завода и изделия фирмы Карла Фаберже из европейских и американских коллекций.

В связи с пандемией COVID-19 Sotheby's и другие аукционные дома переводят свои торги в режим онлайн. Не стали исключением и торги «русской недели», которая традиционно проходит в Лондоне два раза в год: в мае-июне и ноябре-декабре.

25 ноября 2019 года на «русских» торгах Christie's в Лондоне картина русского художника Николая Фешина «Дама за маникюром. Портрет мадемуазель Жирмо» ушла с молотка за £2,3 млн ($3 млн).