Прямой эфир

Двухлетний ребенок утонул в бассейне из тракторной покрышки на Алтае

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ребенок в возрасте 1 года 11 месяцев утонул в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса в Целинном районе Алтайского края. Об этом 2 июня сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 июня. Отмечается, что ребенка нашли в самодельном бассейне без сознания, позднее он скончался в больнице. Малыш воспитывался в многодетной семье, ранее она не состояла на учете в органах профилактики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»), следователи выясняют обстоятельства трагедии. Предварительно причиной смерти названо утопление.

1 июня под Клином в деревне Новоселки Московской области двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома. Ребенок гулял по участку и упал в водоем на территории участка, его обнаружили без сознания, позже он скончался в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пропавшую в Тверской области девочку нашли живой
В Оренбургской области нашли пропавшего трехлетнего ребенка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020