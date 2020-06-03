Двухлетний ребенок утонул в бассейне из тракторной покрышки на Алтае

Ребенок в возрасте 1 года 11 месяцев утонул в самодельном бассейне из покрышки от тракторного колеса в Целинном районе Алтайского края. Об этом 2 июня сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 1 июня. Отмечается, что ребенка нашли в самодельном бассейне без сознания, позднее он скончался в больнице. Малыш воспитывался в многодетной семье, ранее она не состояла на учете в органах профилактики.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ («Причинение смерти по неосторожности»), следователи выясняют обстоятельства трагедии. Предварительно причиной смерти названо утопление.

1 июня под Клином в деревне Новоселки Московской области двухлетний ребенок утонул во дворе частного дома. Ребенок гулял по участку и упал в водоем на территории участка, его обнаружили без сознания, позже он скончался в больнице.