Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

Недорогие энергоресурсы, фундаментальная наука, профессионалы, а также сила духа являются главными конкурентными преимуществами России перед другими странами, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

Министр пояснил, что национальный дух заключается в готовности быстро и эффективно реагировать на трудности, а наука позволяет России воплощать любые, даже самые сложные задачи.

В частности, по словам Мантурова, программа импортозамещения это подтвердила.

Еще одно преимущество, как считает глава Минпромторга, состоит в низкой цене электроэнергии и энергоносителей, что позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов, пишет «Газета.Ру».

Четвертый козырь заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Ранее в мае президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться страна.