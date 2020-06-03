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Мантуров назвал преимущества России перед другими странами

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Недорогие энергоресурсы, фундаментальная наука, профессионалы, а также сила духа являются главными конкурентными преимуществами России перед другими странами, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью «РИА Новости».

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Министр пояснил, что национальный дух заключается в готовности быстро и эффективно реагировать на трудности, а наука позволяет России воплощать любые, даже самые сложные задачи.

В частности, по словам Мантурова, программа импортозамещения это подтвердила.

Еще одно преимущество, как считает глава Минпромторга, состоит в низкой цене электроэнергии и энергоносителей, что позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов, пишет «Газета.Ру».

Четвертый козырь заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в 1990-е годы из-за низких зарплат.

Ранее в мае президент России Владимир Путин назвал искусственный интеллект, беспилотную технику, генетику, медицину и образование составляющими базы, на которой будет развиваться страна.

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