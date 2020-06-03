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Вышедший из двухмесячной комы москвич позже всех узнал о коронавирусе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Проведший два месяца в коме после экстренной операции житель Москвы только в конце мая узнал о распространении коронавируса в России и удивился введенным ограничениям.

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Нейрохирург ЦКБ управделами президента Андрей Реутов сообщил, что пациент поступил в больницу 6 марта. Его успешно прооперировали, несмотря на непростой диагноз, но спустя неделю мужчина погрузился в кому, передает «РИА Новости».

Супруга пациента рассказала, что они на тот момент уже слышали о коронавирусе, но он еще незначительно распространился по России.

«И самый пиковый период в Москве его [мужа] фактически не было», — поделилась она.

По ее словам, на тот момент «самым обнадеживающим заявлением были слова врачей, что динамика позитивная и нет отката назад».

Спустя пять недель житель Москвы пришел в себя и открыл глаза. По словам его супруги, в это время они общались по телефону с помощью видеосвязи. О коронавирусе ему не рассказывали ни врачи, ни сиделки, чтобы лишний раз не волновать.

Но в какой-то момент нейрохирург Андрей Реутов рассказал пациенту о распространившемся в России коронавирусе и ограничениях на посещения в больницах. Позже и жена сообщила ему о новой жизни в Москве.

«Я ему потихоньку рассказываю о том, что происходит: что люди начали выходить гулять, что раньше можно было выйти только в магазин. Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? Если бы нам раньше сказали, что будет всё закрыто и мы будем ходить гулять в масках и перчатках по расписанию, мы бы посмеялись», — рассказала собеседница агентства.

Ранее главврач больницы в Коммунарке, где лечат пациентов с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из числа поступивших за три месяца больных выписаны уже 85%.

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