Прямой эфир
Сюжет:

В Гидрометцентре назвали причину ненастья в Москве и области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причиной опасного погодного явления, которое наблюдалось в столичном регионе в последние дни, стали невидимые фронты в верхних слоях атмосферы. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, эти фронты фиксируются на расстоянии 1–1,5 км над землей. Их невозможно увидеть обычному наблюдателю. Они разделяют воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой.

Спрос сдувает предложение: москвичи вдвое увеличили покупки кондиционеров
Горожане вняли предупреждениям синоптиков об ожидающей нас рекордной жаре

Вильфанд пояснил, что в недавней ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, что привело к турбулентному перемешиванию по горизонтали. По словам метеоролога, такая ситуация в атмосфере характеризуется высоким риском сложно прогнозируемых процессов.

Анализом ситуации в Москве и Подмосковье занимались синоптики, прогнозисты, аналитики данных, а также специалисты по моделированию погоды и оценке рисков. Они работали в тесном сотрудничестве с городскими службами и предупреждали об опасных явлениях, таких как ливни и штормовой ветер.

Кроме того, Вильфанд добавил, что на непредсказуемость ситуации в столичном регионе оказывал влияние циклон, который с Черного моря переместился в центр европейской части России.

Метеоролог заключил, что все предупреждения оправдались, и подчеркнул, что опасные явления в любом случае наносят ущерб экономике региона, но важно оперативно предупредить явление и снизить риски тяжелых последствий.

2 июня столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о том, что в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач рассказала о способах борьбы с метеозависимостью
Вильфанд назвал сроки прихода настоящего лета в Москву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020