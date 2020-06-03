В Гидрометцентре назвали причину ненастья в Москве и области

Причиной опасного погодного явления, которое наблюдалось в столичном регионе в последние дни, стали невидимые фронты в верхних слоях атмосферы. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, эти фронты фиксируются на расстоянии 1–1,5 км над землей. Их невозможно увидеть обычному наблюдателю. Они разделяют воздушные массы с разными физическими свойствами и разной температурой.

Вильфанд пояснил, что в недавней ситуации теплый и холодный фронты сходились в одной точке, что привело к турбулентному перемешиванию по горизонтали. По словам метеоролога, такая ситуация в атмосфере характеризуется высоким риском сложно прогнозируемых процессов.

Анализом ситуации в Москве и Подмосковье занимались синоптики, прогнозисты, аналитики данных, а также специалисты по моделированию погоды и оценке рисков. Они работали в тесном сотрудничестве с городскими службами и предупреждали об опасных явлениях, таких как ливни и штормовой ветер.

Кроме того, Вильфанд добавил, что на непредсказуемость ситуации в столичном регионе оказывал влияние циклон, который с Черного моря переместился в центр европейской части России.

Метеоролог заключил, что все предупреждения оправдались, и подчеркнул, что опасные явления в любом случае наносят ущерб экономике региона, но важно оперативно предупредить явление и снизить риски тяжелых последствий.

2 июня столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о том, что в Москве в среду, 3 июня, ожидаются сильные дожди с ветром при порывах до 15 м/с.