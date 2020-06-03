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Глава Минпромторга назвал четыре преимущества России перед другими странами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Основными конкурентными преимуществами России по сравнению с другими странами являются сила духа, фундаментальная и прикладная наука, энергоресурсы и профессионалы. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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По его мнению, национальный дух заключается в готовности быстрo и эффективно реагировать на возникающие вызовы. В свою очередь, фундаментальная наукa, как считает Мантуров, позволяет реализовывать любыe, даже самые сложныe задачи.

«Фундаментальная и прикладная наука — это наш козырь, и программа импортозамещения это подтвердила», — отметил министр в интервью «РИА Новости».

Третье преимущество, по словам Мантурова, заключается в низкой стоимости электроэнергии и энергоносителей, что позволяет реализовывать проекты по переработке углеводородов.

Четвертый козырь, как полагает министр, заключается в наличии специалистов и возвращении из-за границы тех профессионалов, которые покинули Россию в девяностые годы из-за низких зарплат.

Сейчас, как отметил глава Минпромторга, Россия в состоянии обеспечить конкурентные условия для специалистов высшего класса — как выпускников вузов, так и тех, кто уже имеет большой опыт работы в промышленности и науке.

Мантуров также сообщил в интервью, что, несмотря на ослабление рубля, заказов на российские люксовые автомобили Aurus не стало меньше, их количество постепенно увеличивается.

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