На Балтике начались испытания корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27

В Балтийском море проходят испытания корвета с управляемым ракетным оружием «Гремящий».

Экипажи вертолётов Ка-27 отрабатывают взлет и посадку на палубу нового корабля в разное время суток и в различных условиях.

Задача — проверить работу авиационного комплекса корабля До конца недели лётчики выполнят еще более 30 посадок