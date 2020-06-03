На Балтике начались испытания корвета «Гремящий» с вертолетами Ка-27
В Балтийском море проходят испытания корвета с управляемым ракетным оружием «Гремящий».
Экипажи вертолётов Ка-27 отрабатывают взлет и посадку на палубу нового корабля в разное время суток и в различных условиях.
Задача — проверить работу авиационного комплекса корабля До конца недели лётчики выполнят еще более 30 посадок
В Балтийском море проходят испытания корвета с управляемым ракетным оружием «Гремящий».
Экипажи вертолётов Ка-27 отрабатывают взлет и посадку на палубу нового корабля в разное время суток и в различных условиях.
Задача — проверить работу авиационного комплекса корабля До конца недели лётчики выполнят еще более 30 посадок