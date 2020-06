Корейская группа BTS извинилась за песню с голосом лидера секты

Звезды популярной корейской K-Pop-группы BTS извинились за песню с голосом сектантского лидера Джима Джонса. Об этом сообщил британский таблоид Daily Mail.

Речь идет о песне What Do You Think?, которую записал один из участников группы Suga. В ней появляется голос Джонса, который в 1978 году убил сотни людей, приказав им выпить яд.

В результате коллективу пришлось официально извиниться за композицию. Это было сделано после того, как трек 27-летнего певца получил множество отрицательных комментариев в социальных сетях.

При этом сам Suga заявил, что ничего не знал о личности того, чей голос вставил в песню, так как текст, по его словам, просто подходил под саму композицию. Однако многие поклонники посчитали, что музыкант сделал это намеренно. Позднее отрывок из проповеди Джонса удалили из композиции.

В декабре 2019 года Twitter опубликовал список самых обсуждаемых тем. Тогда южнокорейская группа BTS возглавила список самых обсуждаемых музыкантов.