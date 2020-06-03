Водителя грузовика задержали за попытку дать взятку полицейским в ТиНАО

В Новой Москве сотрудники ГИБДД задержали водителя грузового автомобиля «КамАЗ» за попытку дачи взятки. Об этом 2 июня агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселении Краснопахорское на территории ТиНАО. Грузовой автомобиль под управлением 57-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья остановили для проверки документов. При оформлении административного протокола по статье о несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств мужчина предложил правоохранителям взятку за освобождение от ответственности. Он был неоднократно предупрежден о противоправности таких действий, но всё равно положил 1 тыс. рублей между передними сиденьями служебного автомобиля.

Водитель грузовика был задержан по подозрению в даче взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. В отношении него возбудили уголовное дело о мелком взяточничестве и отпустили под подписку о невыезде.

1 июня сообщалось, что следователи предъявили обвинение мэру города Славгорода (Алтайский край) в получении взятки в особо крупном размере.