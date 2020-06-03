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Макгрегор опубликовал видео с поеданием шершней

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Фото: Instagram/thenotoriousmma
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Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором поедает шершней.

Так, на записи в сториз аккаунта спортсмен открыл банку с сушеными пчелами и съел несколько насекомых. Короткая запись вызвала массу вопросов у его подписчиков.

«Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?» — приводит слова одного из подписчиков Макгрегора «Федеральное агентство новостей».

На счету ирландца 22 победы и четыре поражения за карьеру в MMA. На данный момент Макгрегор занимает восьмое место в мужском рейтинге промоушена вне зависимости от весовой категории. По словам ирландца, он хотел бы попробовать себя в полусредней весовой категории и сразиться с Хорхе Масвидалем, Камару Усманом или Колби Ковингтоном.

24 мая сообщалось, что российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. В него вошли бразилец Андерсон Силва, канадец Жорж Сен-Пьер, американец Джон Джонс и сам Макгрегор. Нурмагомедов в свою очередь напомнил, что ирландец проигрывал в полулегком, легком и полусреднем весе.

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