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Гидрометцентр пообещал июльскую жару в России на выходных

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Температура воздуха в европейской части России в воскресенье, 7 июня, по показателям будет соответствовать норме июля. Об этом «РИА Новости» 3 июня рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник мы жили в апреле по климатическим характеристикам. А в связи с тем, что послезавтра температурный фон повысится, мы окажемся в июне, а в конце недели потеплеет настолько, что температура будет свойственна второй половине июля», — рассказал Вильфанд.

Ожидается, что 7 июня столбики термометров в центре европейской части России поднимутся до 23–25 градусов тепла. На юге воздух может прогреться до 31 градуса выше нуля, пишет «Ридус». В Москве 7 июня воздух может прогреться до 25 градусов, пишет RT.

Специалист добавил, что июльские показатели температуры воздуха сохранятся и в начале следующей рабочей недели, пишет телеканал «Звезда». Кроме этого, прогнозируются дожди, которые будут как интенсивными, так и кратковременными. Потепление связано с поступлением с востока, юго-востока и юга теплых воздушных масс.

2 июня сообщалось, что в ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода. По словам Романа Вильфанда, ночь на 4 июня будет по-настоящему дождлива. 3 июня в столице местами пройдет сильный дождь.

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