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Врач рассказал о бесполезности ношения маски на улице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ношение медицинских масок не имеет смысла, если человек находится на открытом воздухе или рядом нет других людей, рассказал глава отделения больницы Хадасса Эйн Керем в Израиле профессор Давид Лурье.

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Он пояснил, что маски предотвращают распространение инфекции, когда есть близкий контакт: в закрытых помещениях, классах, лифтах, при работе с больными.

«Когда человек просто идет на улицу и на него никто не чихает в обозримом пространстве, то нет в этом особого смысла в медицинском плане. Если просто ты один сам с собой в спортивном зале, или просто идешь по улице, или вышел в парк и никого вокруг нет, то вирус сам не напрыгнет», — рассказал Лурье в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что вирус попадает к человеку от других людей.

«И на расстоянии меньше 2 м, при совместном проведении времени, когда нет рядом никого, то не нужна и маска. Ветром его не принесет», — отметил врач.

Вместе с тем специалист добавил, что ношение маски, даже длительное, серьезного вреда здоровью не причиняет.

1 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что к августу производство масок в России увеличат на 33%. По его словам, серийное производство масок к концу июля в стране будет более 12 млн в сутки.

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