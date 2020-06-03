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Из Мадрида в Москву вылетел вывозной рейс со 150 россиянами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Из Мадрида в Москву вылетел самолет со 150 гражданами России на борту. Вывозной рейс осуществляет «Аэрофлот», об этом сообщает российское посольство в Испании на своей официальной странице в Twitter.

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В дипмиссии особо подчеркнули, что на борт смогли попасть жители всех регионов России.

Это не первый вывозной рейс из Испании. Ранее авиакомпании «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» осуществили вывоз россиян из Мадрида, Аликанте, с острова Тенерифе, из Барселоны и Малаги.

Кроме того, в конце апреля российское посольство организовало санитарный рейс из Мадрида в Сочи для дальнейшего лечения на родине четырехлетнего мальчика, перенесшего сложную операцию. Еще до официального закрытия регулярного авиасообщения между Испанией и Россией, 23 марта был осуществлен вывозной рейс S7 Airlines с острова Тенерифе в Москву.

30 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что более 25 тыс. россиян остаются за границей и из-за пандемии коронавируса не могут вернуться в Россию. В ближайшие дни планируется около 10 вывозных рейсов.

29 мая правительство России выделило 600 млн рублей на поддержку оставшихся за рубежом из-за пандемии россиян.

19 мая глава Минкомсвязи Максут Шадаев подсчитал, что за полтора месяца совершено свыше ста вывозных рейсов.

На фоне пандемии коронавируса с 3 апреля РФ полностью ограничила международные авиаперевозки, разрешены только рейсы для возвращения граждан.

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